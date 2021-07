Inde : La superstar de Bollywood Aamir Khan annonce son divorce

L’acteur indien Aamir Khan et son épouse, la réalisatrice Kiran Rao, ont annoncé ce samedi mettre fin à leurs 15 ans de mariage.

La superstar du cinéma indien Aamir Khan, l’un des acteurs les plus connus de Bollywood, et son épouse, la réalisatrice Kiran Rao, ont annoncé samedi leur séparation après 15 ans de mariage.

«Au cours de ces quinze belles années passées ensemble, nous avons partagé une vie d’expériences, de joie et de rires», ont-ils indiqué. «Maintenant, nous aimerions commencer un nouveau chapitre dans nos vies – non plus en tant que mari et femme, mais en tant que co-parents et famille l’un pour l’autre».