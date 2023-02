E-sport : La superteam G2 couronnée dans l’enceinte de Katowice

Un match épique et une série historique

Dans l’enceinte de la Spodek Arena ce week-end, les cousins bosniens HuNter et NiKo, le jeune prodige russe m0NESY, le phénomène australien Jks et le leader danois HooXi sont rentrés fort dans leur finale, après avoir éliminé Team Liquid 2-0 en demies. Malgré la résistance d’Heroic, meilleure team du monde en 2022, les membres de G2 ont presque à chaque fois pris le dessus pour s’imposer sur le score de 3-1 au bout de 5 heures de match, grâce aux clutches de HuNter (MVP HLTV avec un superbe 1v4 sur «Nuke») et au sniper offensif de m0NESY. Les Européens se sont également payé le luxe de signer la deuxième plus longue série de cartes gagnantes de l’histoire de «CS:GO», avec 21 maps remportées d’affilée, le record absolu étant détenu par NiP depuis 2013 avec 87 maps.