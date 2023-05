Berne: La supposée bombe n'était en fait qu'une boîte de snus

Mi-février, une voiture se gare sur la place Fédérale et un homme en tenue de combat demande à entrer au Palais fédéral. Résultat: alerte à la bombe et évacuation des bâtiments . Finalement, c’est une fausse alerte. Et le Ministère public de la Confédération a suspendu la procédure contre le suspect dont le test à l’explosif s’était révélé positif, révèle «Blick». L’affaire est classée. Le suspect n’est pas un extrémiste, mais un homme qui souffre depuis longtemps de problèmes psychiques.

Indemnisé

Le jeune homme ne risque pas non plus d’autres conséquences juridiques. Les objets saisis lors de la perquisition lui seront restitués, notamment un harpon et un arc avec des flèches. Les frais de procédure sont mis à la charge de la caisse fédérale. Le Valaisan reçoit une indemnité de 2387 francs et 200 francs de réparation morale.