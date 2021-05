États-Unis : La supposée maîtresse de Thompson persiste et signe

Sydney Chase a été menacée d’une attaque en justice par Tristan Thompson après avoir déclaré qu’elle avait eu une aventure avec lui. Elle assure qu’elle ne ment pas.

Tristan Thompson assure qu’il ne s’est jamais rien passé avec Sydney Chase. Elle affirme le contraire. Instagram

L’affaire agite le Net depuis le 22 avril 2021, date à laquelle Sydney Chase a avoué dans un épisode du podcast «No Jumper» qu’elle avait eu des relations sexuelles avec Tristan Thompson entre novembre 2020 et janvier 2021. Or, durant cette période, le basketteur de 30 ans était à nouveau en couple avec Khloé Kardashian, avec laquelle il a une petite fille âgée aujourd’hui de 3 ans. Sydney, 23 ans, a juré que Tristan avait dit qu’il était célibataire et qu’elle l’avait cru.

Les révélations de celle qui est modèle Instagram n’ont évidemment pas du tout plu au sportif, qui a choisi de contre-attaquer et a envoyé une mise en demeure à la jeune femme pour qu’elle cesse de raconter partout qu’elle avait couché avec lui. Dans la lettre reçue par Sydney, et dont TMZ a obtenu une copie, l’avocat de Thompson parle de «fabrications diffamatoires malveillantes» et traite l’Américaine de menteuse. Selon le média en ligne, l’homme de loi conclut en avertissant la demoiselle que si elle ne cessait pas ses propos diffamatoires, elle pourrait se retrouver devant un tribunal pour tenter de défendre sa «conduite indéfendable».

Après avoir nié à plusieurs reprises avoir reçu le courrier, Sydney Chase a admis qu’il était bien arrivé entre ses mains. Cependant, elle ne compte pas se plier aux exigences de Tristan Thompson et de son avocat. «On ne me traitera pas de menteuse», a-t-elle déclaré à «Page Six».