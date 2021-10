Réseaux sociaux : La suppression d’abonnés se fait discrète sur Twitter

La plateforme de microblogging introduit la possibilité de se débarrasser de followers sans besoin de les bloquer.

Twitter compte plus de 200 millions d’utilisateurs actifs quotidiens.

Après un mois de test, Twitter a déployé ce mardi une nouvelle fonctionnalité qui permet à ses utilisateurs de retirer des abonnés à leur compte en toute discrétion. Il n’est désormais plus nécessaire de bloquer un follower pour que les tweets publiés n’apparaissent plus dans le fil d’actualités de la personne indésirable. Contrairement au blocage standard, la nouvelle fonction «Supprimer cet abonné», disponible en appuyant sur les trois petits points à côté du nom de chaque follower dans l’onglet «abonnés» du profil, n’enverra pas de notification à l’internaute retiré de la liste. Cette pratique est aussi appelée «soft blocking», car le follower supprimé pourra toujours consulter les tweets en se rendant directement sur le profil de la personne duquel il a été désabonné sans s’en rendre compte, ou lui envoyer un message direct.

Cette nouveauté n’est pas encore disponible sur la version mobile de la plateforme. Elle s’inscrit dans la volonté de Twitter d’offrir à ses membres un espace plus convivial, plus respectueux de leur vie privée et ne favorisant pas les messages de haine.