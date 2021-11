Décision – La suppression des droits de timbre rejetée par le Conseil fédéral

Dans un communiqué publié ce mercredi, le Conseil fédéral a fait part de sa décision d’adopter le rapport «Produits financiers durables. Desserrer les freins» qui affirme «qu’il ne serait pas judicieux de supprimer les droits de timbre sur les produits financiers durables dans l’objectif de promouvoir le passage à une économie plus verte».

Ce rapport répond à un postulat de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États (CEATE-E) déposé au mois de juin 2019, qui demandait au Conseil fédéral «d’établir un rapport sur les moyens d’alléger fiscalement l’émission et le commerce de produits financiers durables».

Si le Conseil fédéral a reconnu que la suppression des droits de timbre «réduirait les différences actuelles dans le traitement fiscal des divers moyens de financement pour les produits financiers durables (par ex. entre le financement par l’intermédiaire d’une banque et celui sur le marché des capitaux)», il a estimé que les inégalités de droit pour les produits non respectueux de l’environnement ne seraient pas éliminées.