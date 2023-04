Delémont: La suppression des places a eu un effet néfaste

«On constate aujourd’hui tout ce qu’on avait anticipé depuis le début. On se retrouve dans des situations ahurissantes. Je suis bon perdant. J’aurais aimé vous dire que cela marche. Mais non, ça ne marche pas», peste dans les colonnes du «Quotidien jurassien» le pharmacien Pierre-Nicolas Jakubczak. A l’image de ce dernier, les commerçants de la vieille ville de Delémont déplorent que la suppression de quatre places de parc de la rue du 23-Juin, il y a six mois, a eu un important impact sur leurs affaires. «Il y a des gens qu’on ne voit plus du tout. C’est sûr qu’ils vont ailleurs. Du jour au lendemain, on a remarqué la différence. C’est très net!» témoigne une kiosquière. Et son mari d’évoquer une baisse de leur chiffre d’affaires de 30%.

La boulangerie ne cache pas non plus une baisse de fréquentation: «On ne va pas demander aux gens d’aller au parking de l’Etang pour venir acheter un croissant. Il faut être logique.» Les clients seraient d’ailleurs les premiers à se plaindre de la situation: «Ils me disent souvent: «Je voulais venir. J’ai tourné en rond pour me parquer et, finalement, je suis reparti.» C’est frustrant!» partage la responsable d’un magasin de chaussures, dans «Le Quotidien jurassien». Sur le plan politique, un élu UDC a demandé un rapport chiffré sur les conséquences de la suppression des places de parc. Il espère que cela incitera l’exécutif communal à revenir sur sa décision. Mais, du côté des commerçants, on n’y croit plus. «Je suis à 200% sûre qu’ils ne vont pas créer de places de parc», confie la patronne d’un magasin de mode.