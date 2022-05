Football: La suprématie romande pour Neuchâtel Xamax

Il était écrit que ce sprint final sans intérêt serait celui des jeunes. Ils sont nombreux à faire parler d’eux pour les bonnes raisons depuis plusieurs semaines. Celui qui a marqué un peu plus de points que les autres mardi soir? Jessé Hautier. Plutôt discret pendant une heure et quart, mais exactement où son équipe avait besoin qu’il soit à la 81e. L’attaquant yverdonnois a glissé le ballon sous la latte. Sans pour autant éviter un quatrième match sans victoire aux siens, mais en leur permettant de quitter la Maladière avec un point.

Yverdon a souffert

On peut voir les choses de la manière suivante. Uli Forte a demandé à ses joueurs énormément d’impact et beaucoup joué sur les émotions durant toute la saison. Maintenant que les dernières sorties n’ont plus d’enjeu, YS brille nettement moins. Leur fin de match mardi a fait plaisir aux yeux, mais les Verts ont sérieusement souffert durant une heure. Ce Xamax-là a déjà mis un pied dans le prochain exercice et cela se sent. Grâce à Henri Koide (1-0, 21e), il a longtemps tenu sa victoire. Avant de la voir filer avec pas mal de frustration.