Enfants tués à Soleure : «La sœur aînée risque d’être gravement traumatisée»

La mère de famille suspectée du double meurtre avait une autre fille qui a échappé au crime et qui devra bénéficier d’un lourd suivi psychologique.

Des bougies ont été placées devant l’appartement à Gerlafingen, et une veillée a eu lieu. 20min

La ville soleuroise de Gerlafingen est sous le choc depuis l’annonce de la découverte samedi de deux filles mortes dans un appartement. Les autorités policières ont rapidement conclu à un crime violent et ont immédiatement arrêté leur mère, soupçonnée d’en être l’auteure. Selon les informations recueillies par 20Minuten, l’une des filles fréquentait le jardin d’enfants, l’autre l’école primaire. La femme, qui élevait seule ses enfants, a une troisième fille, plus âgée. On ne sait pas si elle était présente dans l’appartement au moment du crime, la police soleuroise refusant de donner l’information.

Pour Thomas Knecht, le médecin légiste, une chose est certaine: cet événement tragique est susceptible de déclencher un traumatisme très grave chez la sœur aînée. «Il est très important que la fille soit traitée psychologiquement afin de pouvoir faire face à ce qu’elle a vécu», explique-t-il.

Un événement aussi incompréhensible a un effet durable Thomas Knecht, médecin légiste.

Qu’est-ce qui peut pousser une mère à tuer ses propres enfants? «La pulsion meurtrière doit être très forte dans tous les cas», avance Thomas Knecht. D’autant plus envers sa parenté de sang, et en particulier les enfants. L’expert voit plusieurs causes possibles à un tel acte. «Il se peut par exemple que la mère se soit sentie dans une situation désespérée.» Un manque de soutien ou de gros problèmes financiers pourraient avoir joué un rôle.

La seconde hypothèse est que la mère souffre d’un grave trouble mental: «On n’est alors plus apte au discernement», analyse le spécialiste. Cela pourrait être le cas des maladies psychotiques dépressives ou paranoïdes. Enfin, il est toujours possible qu’une mère commette un tel acte contre le père de son enfant par vengeance. «Mais c’est très rare», relève Thomas Knecht.

Quartier en deuil

Les voisins n’avaient remarqué aucun problème familial dans un ménage qui «avait l’air très heureux». Cela n’est pas surprenant, pour Thomas Knecht. «Une mère qui se sent poussée vers l’infanticide ne montrera rien», explique-t-il. Précisément parce qu’un tel acte représente une énorme violation d’un tabou, on garde la face de toutes ses forces.