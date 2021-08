Corée du Nord : La sœur de Kim Jong-un fustige la «perfidie» de Séoul

Ces déclarations interviennent malgré un dégel inattendu dans la péninsule coréenne, favorisé par une série de lettres échangées entre Kim Jong-un et le président sud-coréen.

Kim Yo-jong, une des conseillères les plus proches de son frère, a dénoncé les exercices militaires «dangereux» menés conjointement par Séoul et Washington ce mois-ci, ce que Pyongyang considère comme une répétition pour une invasion du Nord. «Je saisis cette opportunité pour exprimer mon vif regret à propos du traitement perfide des autorités sud-coréennes», a-t-elle souligné dans une déclaration publiée par l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Les armées sud-coréennes et américaines ont débuté mardi leur entraînement préliminaire avant leurs exercices annuels d’été la semaine prochaine. En menant ces manœuvres militaires, Séoul et Washington «feraient sûrement face à de plus grandes menaces sécuritaires», a-t-elle averti, ajoutant que le Nord renforcerait ses capacités de défense et de frappes préventives.