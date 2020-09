«Mon frère était là, assis par terre, le nez en sang. C’était le seul à être conscient. Il me répétait que son bras lui faisait mal». Ces mots sont ceux de Sofia*, seize ans, la sœur de l’un des trois garçons victimes d’une grave chute depuis un auvent dans l’enceinte d’une école, samedi soir à Uster, dans le canton de Zurich.

Alertée par sa sœur, l’adolescente a accouru sur les lieux et immédiatement prévenu ses parents. Le garçon de neuf ans a ensuite été transporté en ambulance à l’hôpital, tandis que ses deux compères ont été héliportés par la Rega. L’un d’entre eux est décédé quelques heures plus tard. L’autre, âgé de 11 ans, est dans un état stable.

«Ma mère est restée à l’hôpital toute la nuit, raconte la jeune femme. Mon papa et moi étions rentrés vers 3 heures du matin, mais on est revenus quelques heures plus tard pour les soutenir».