Attentats du 13-Novembre: La soeur d’un des terroristes du 13-Novembre condamnée

Attentats du 13-Novembre : La sœur d’un des terroristes du 13-Novembre condamnée

La jeune femme frêle comparaît libre sous contrôle judiciaire devant le tribunal correctionnel plus de huit ans après les faits, qu’elle a toujours reconnus et qu’elle «regrette». En octobre 2014, Maya Amimour avait aidé une lycéenne radicalisée de 17 ans à rejoindre son frère en Syrie pour l’épouser, deux mois après le départ avorté d’une autre mineure, empêché par la police et le père de l’adolescente.