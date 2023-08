La surchauffe des océans continue de battre des records

La surchauffe des océans aura des effets en chaîne sur la biodiversité et la vie marine.

Ces données concernent les océans entre les 60es parallèles nord et sud, excluant donc uniquement les régions polaires. Les océans absorbent 90% de l’excès de chaleur du système terrestre provoqué par l’activité humaine, au cours de l’ère industrielle, et cette accumulation d’énergie ne cesse d’augmenter au fur et à mesure que les gaz à effet de serre s’accumulent dans l’atmosphère.