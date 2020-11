Elle a un petit côté masculin (pour ne pas dire bûcheron) et nonchalant. Depuis quelques saisons, on voit ressurgir la surchemise à carreaux . Ce vêtement est plus épais qu’une chemise standard mais moins chaud qu’un manteau. Il fait office de veste en automne.

Si votre surchemise est très large et très longue, vous pouvez souligner votre taille avec une ceinture épaisse. Côté chaussures, la surchemise se marie parfaitement avec des boots, des baskets et même des sandales, comme le prouve l’influenceuse Claire Most ci-dessous. Il fait froid? Mais non, le froid, c’est dans la tête.