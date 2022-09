Suisse : La surmortalité en 2022 laisse perplexe

Depuis onze semaines déjà, la Suisse connaît une surmortalité qui se monte à 1700 décès. C’est ce que révèle l'Office fédéral de la statistique (OFS). Actuellement, l’écart entre les prévisions et la réalité est extrême. Dans le détail, en 2020, 1500 personnes de plus que prévu étaient décédées jusqu’au mois d’août, en 2021, ce chiffre était de 1300 personnes, et cette année, avec déjà 3000 décès supplémentaires, il a doublé.

Une partie de l’explication réside dans le fait que l’OFS avait prévu pour cette année un «déficit de décès» après les surmortalités des deux dernières années et avait ainsi fixé les valeurs attendues à un niveau plus bas. Or, il y a eu encore plus de morts au cours des trois mois d’été que pendant les mois d’été 2021 ou 2020.