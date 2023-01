Coronavirus : «La surmortalité en Suisse est historiquement haute»

Une étude montre que Covid est l’une des principales raisons d’un nombre particulièrement élevé de décès en 2022.

L’an dernier, la Suisse a enregistré 73’000 décès. 20min/Matthias Spicher

En 2022, près de 73’000 personnes sont décédées dans notre pays Suisse. C’est 10% de plus que ce que l'Office fédéral de la statistique (OFS) avait prévu sur la base de l’évolution de la mortalité au cours des cinq dernières années. L’historien et épidémiologiste Kaspar Staub, de l’Institut de médecine évolutive de l'Université de Zurich, parle d’une nouvelle «année historique» dans les journaux de Tamedia.

Le spécialiste a analysé l’évolution de la surmortalité dans le cadre d’un travail de recherche mené en collaboration avec des épidémiologistes de l'Université de Berne et de l’OFS. Les scientifiques se sont basés sur les chiffres mensuels de la mortalité qui remontent à 1877. Son constat: «La surmortalité en Suisse est historiquement haute» en 2022.

Dans notre pays, la surmortalité a été la plus élevée en 1918. À l’époque, la grippe espagnole sévissait, ce qui avait conduit à 50% de morts en plus que prévu. Dans ce classement morbide, c’est la période de coronavirus qui apparaît ensuite dans les statistiques. En 2020, 12,5% de personnes en plus sont décédées par rapport aux prévisions, suivies de près par l’année 2022, avec 10% de décès supplémentaires. Des valeurs aussi élevées n’ont été enregistrées qu’en 1900 et 1944. La surmortalité de l’époque s’expliquait par de graves épidémies de grippe.

Les 65 ans et plus ont payé un lourd tribut

En 2022, les décès supplémentaires sont survenus exclusivement dans le groupe d’âge des plus de 65 ans. La mortalité des classes d’âge plus jeunes s’est révélée fidèle aux prévisions. Chez les personnes âgées, la surmortalité a presque atteint le même niveau qu’en 2020. L'Office fédéral de la statistique indique également qu’en 2020, le taux de mortalité standardisé a de nouveau augmenté en raison de la pandémie Covid-19. Il a été exceptionnellement élevé pour la dernière fois en 2015 en raison de la grippe saisonnière et d’une vague de chaleur en juillet.

Selon Kaspar Staub, il existe une «corrélation temporelle frappante entre les vagues de coronavirus et les pics dans les survenances de surmortalité». Selon l’épidémiologiste, un lien avec le Covid est donc évident. Même si d’autres raisons plus indirectes, qui ne sont pas encore entièrement comprises, pourraient être impliquées, il fait remarquer que «les infections dues au Covid comportent également des risques pour la santé à moyen et long terme, notamment chez les personnes âgées». À cela s’ajouteraient également d’autres raisons comme la chaleur en été, la grippe en hiver et, le cas échéant, les examens préventifs manqués durant les années de pandémie.

Kaspar Staub est surtout surpris par l’absence de discussion publique sur la forte augmentation de la mortalité. «Il semble que l’on ait accepté pour l’instant que nous ayons plutôt affaire à une situation de menace quasi chronique alors que la phase aiguë de la pandémie s’estompe».