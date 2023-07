Chiasso (TI): La surpopulation du centre de requérants engendre de fortes tensions

Cette surpopulation entraîne également des tensions à l’intérieur du Centre. Certains requérants se sont plaints notamment de la chaleur. Apparemment, les fenêtres ne peuvent pas être ouvertes. Des ventilateurs auraient été installés depuis. Et puis, certaines femmes ont fait état de harcèlement physique et verbal de la part de demandeurs d’asile, relate Watson, lundi. L’ancien maire de Chiasso et président de l’organisation touristique régionale, Moreno Colombo, a transmis une pétition au Département fédéral de justice et police. Il souhaite une réunion d’urgence avec la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, en charge de l’asile, des représentants du SEM, du canton du Tessin et de la commune.