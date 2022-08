Football : La surprenante méthode d’entraînement de Mikel Arteta

La scène a été révélée dans le documentaire All or Nothing, au sein duquel on peut suivre la saison 2021/2022 des Gunners, traqués sans relâche par les caméras de Prime Video. Avant le match contre Liverpool, Arteta a fait s’exercer ses protégés sur la bande-son des supporters des Reds, le mythique You’ll Never Walk Alone.