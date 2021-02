Double médaillé de bronze (combiné et parallèle) lors de ces Mondiaux, Loïc Meillard a peut-être manqué de fraîcheur après un programme très chargé à Cortina d’Ampezzo. « Ça use , c’est clair , n’a pas caché le skieur d’Hérémence. Y’a pas de secret : quand on en fait un peu trop , on est fatigué. Sur cinq courses, je repars avec deux médailles et une cinquième place. En super G et en slalom, j’ai montré que j’étais rapide et que je n ’ étais pas là pour de la figuration! »