Ski alpin – Romane Miradoli s’impose sous les yeux de Roger Federer

Sur un tracé très technique, qui ressemblait plus à un slalom géant qu’à une descente – les trois premières à s’élancer ont toutes été éliminées! –, la victoire est allée, un peu à la surprise générale, à la Française Romane Miradoli. La skieuse de Bonneville a ainsi récolté sa première victoire en Coupe du monde. Elle a précédé l’Américaine Mikaela Shiffrin – visiblement remise de ses déboires olympiques à Pékin et qui réalise une bonne opération dans l’optique du grand Globe de cristal – de 38 centièmes de seconde, et Lara Gut-Behrami de 88 centièmes. La Tessinoise n’a précédé l’Italienne Marta Bassino (4e) que de 2 centièmes, et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (5e) de 6 centièmes!