Crash d’un JU-52 aux Grisons  - La surveillance de l’OFAC ne présente pas «de déficiences systémiques»  

Aucune mesure immédiate

Problème de «proximité»

L’institut formule toutefois un certain nombre de recommandations à l’OFAC. Il est ainsi conseillé de «mieux coordonner la surveillance des volets technique et opérationnel», écrit le DETEC, ainsi que de prendre en compte la culture de sécurité d’une entreprise surveillée. Les experts soulignent aussi le problème de la «proximité» qui existe en Suisse entre la surveillance et l’industrie surveillée, et recommande la mise en place d’un dispositif visant à «identifier et éliminer le plus tôt possible» les risques pesant sur une approche critique et indépendante. Le DETEC précise que l’OFAC avait déjà commencé à opérer des changements en ce sens à l’interne, suite à ses propres analyses.