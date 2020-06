«La surveillance doit être maximale, tout va très vite avec ce virus»

Rédiger un nouveau commentaire

Les vacances arrivent et c'est reparti pour avoir des articles que sur ce virus, et les pros médiums annonciateurs d'une 2ème vague depuis Pâques ont enfin de quoi se remettre sous la dent.

bellami 26.06.2020 à 10:12

Pour la plupart des Suisses, le virus est déjà loin derrière, je ne vois plus beaucoup de gens faire attention. Il suffirait de faire attention qqs temps et on retrouvera plus vite nos libertés