Parlement: La surveillance électronique des hommes violents convainc les élus

«Le soutien presque unanime à l’initiative parlementaire démontre une volonté forte et apparemment affranchie des jeux partisans d’aller de l’avant», écrit l’UDC dans un communiqué vendredi. Le parti réagit au vote de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, qui a voté à 20 voix pour et 1 abstention pour le texte déposé par Céline Amaudruz (UDC/GE) , qui vise à durcir la loi pour protéger les femmes victimes de violences conjugales.

«Selon le Conseil fédéral, depuis que ce système a été introduit en Espagne, aucun décès n’est à signaler et 95% des personnes à protéger ont indiqué se sentir plus en sécurité et mieux protégées. Il est donc incompréhensible de ne pas vouloir se montrer plus entreprenant», dit l’UDC dans son communiqué.