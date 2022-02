TV : La survie des zombies dans une nouvelle saison

Le réalisateur de la série sud-coréenne «All of Us Are Dead» espère une suite. Il a donné des détails sur une éventuelle saison 2.

Dans «All of Us Are Dead», les étudiants d’une école sont menacés par des zombies. Yang Hae-sung/Netflix

Nam On-jo (Park Ji-hu) en mauvaise posture Yang Hae-sung/Netflix

Les douze épisodes d’environ 1h chacun suivent des étudiants qui tentent de survivre après qu’une épidémie liée à un virus de zombies se soit propagée dans leur école. Si Netflix n’a pas encore annoncé de nouvelle saison, le réalisateur Lee Jae-kyoo a récemment donné quelques détails sur ce qu’il imaginait pour une suite: «Beaucoup de paramètres et de scènes ont été intentionnellement réalisés pour étendre l’histoire dans une autre saison, a-t-il dévoilé dans une interview pour le «Korea Herald». Cela inclut aussi l’introduction des nouvelles races de zombies immunisés et immortels.»

Une scène de «All of Us Are Dead» Yang Hae-sung/Netflix

«Si la première saison peut être vue comme une présentation de la survie de l’humanité, la prochaine pourrait parler de la survie des zombies, a encore confié Lee Jae-kyoo. J’espère pouvoir présenter une autre saison aux téléspectateurs.»