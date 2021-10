Salon du survivalisme de Péry (BE) – «La survie peut vous surprendre en pleine campagne jurassienne»

Un public de randonneurs et de curieux

Du côté des visiteurs, on est surtout venu par curiosité, ou pour un achat bien précis. «On cherche un couteau suisse avec tire-bouchon pour ma femme, sourit Philippe, venu avec sa fille Eloïse, 9 ans. Nous, la survie, ça se limite à griller des côtelettes sur le feu en balade. On ne prend qu’une assiette, nos couteaux et quelques allumettes et ça suffit: ça allège le bagage.» Certains visiteurs ont toutefois une vraie envie de savoir se préparer à survivre dans la nature (ou la ville) en cas d’événement majeur bouleversant la société; mais ils sont restés loin de notre caméra et de notre carnet de notes.