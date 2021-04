Projet d’attentat jihadiste en France : La suspecte de Béziers face à la justice antiterroriste

La jeune femme de 18 ans avait été arrêtée à Béziers, durant le week-end pascal, après des «renseignements faisant état d’une menace d’attentat contre une église».

Projets d’action violente

La mère et les trois sœurs de la jeune femme, également interpellées, ont été remises en liberté entre lundi et mercredi. «Aucun élément n’est venu impliquer les sœurs et la mère de L.B. dans la préparation d’un projet d’action violente» et «aucun élément de radicalisation n’a par ailleurs été relevé les concernant», détaille le communiqué.