Fillette retrouvée morte à Köniz (BE) - La suspecte en détention est la mère de l’enfant

Une mère aimante et attentionnée

Depuis l’annonce de l’arrestation d’une suspecte, la maman de la fille n’a plus été vue par personne. Elle ne s’est plus non plus présentée sur son lieu de travail. Selon des recherches du journal, la mère a grandi à Niederwangen (BE) et a fait une formation dans l’hôtellerie. Elle serait «subitement» tombée enceinte il y a quelques années. Personne dans le voisinage ne sait qui est le père de la fillette décédée. La Bernoise de 30 ans aurait malgré tout été une mère aimante et attentionnée, faisant beaucoup d’activités avec son enfant.