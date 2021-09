Salles de sport - «La suspension de l’abonnement doit être proposée sans frais»

Depuis l’extension de l’obligation du certificat Covid , certaines salles de fitness proposent à leurs clients qui ne pourraient plus venir faire du sport de payer pour mettre en pause leur abonnement, tant que la mesure fédérale se poursuit, et initialement jusqu’au 24 janvier 2022. Payante, cette option dite «time-stop» qui est proposée par des enseignes comme Activ Fitness, Holmes Place ou encore Harmony, est illégale, a déclaré la Fédération romande des consommateurs (FRC) lundi dans un communiqué. Sur Facebook, à en croire les adeptes de ces clubs de fitness, l’émolument réclamé se situerait entre 30 et 120 francs. La FRC a elle-même constaté une «remontée des réclamations ces derniers jours».