Football – La Swiss Football League ferme les tribunes des fans visiteurs

La Swiss Football League a fermé les secteurs visiteurs des stades suisses pour des mesures sanitaires et sécuritaires.

Il n’y aura plus de supporters visiteurs dans les stades suisses de football jusqu’à la fin de l’année 2021. La Swiss Football League (SFL) a pris cette décision en raison de la situation épidémiologique et afin de renforcer à nouveau le concept de protection. Les supporters visiteurs lors de tous les matches des deux ligues de la SFL seront ainsi interdits jusqu'à la pause hivernale, c'est-à-dire lors des deux dernières journées de 2021.

« La plupart du temps, les supporters se rendent en grand nombre aux matches à l'extérieur par des trains spécialement organisés. Dans la situation épidémiologique actuelle de tels déplacements ne peuvent plus être justifiés, souligne la ligue suisse de football dans son communiqué.

Mesures sécuritaires

La SFL rappelle également qu’au cours de ces derniers tours, « des débordements avec les supporters visiteurs ont eu lieu à plusieurs reprises lors des matches de Super League. Cela a mis à rude épreuve les clubs recevants et la police et n'est actuellement plus justifiable en raison de la situation actuelle. »