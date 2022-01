Hockey sur glace : La Swiss League sera intégralement diffusée la saison prochaine

La deuxième division helvétique a annoncé la mise en place de sa propre plateforme de streaming en vue du prochain exercice. Tous les matches seront diffusés en direct.

La Swiss League veut grandir et elle s’en donne les moyens. L’antichambre de l’élite helvétique a annoncé la mise en place de sa propre plateforme de streaming la saison prochaine, sur laquelle sera diffusée en direct la totalité des matches. Celle-ci peut à tout moment être étendue à d’autres ligues de la Swiss Ice Hockey Federation, comme la Women’s League ou la MySports League. Les clubs produiront et commercialiseront eux-mêmes leurs images. L’idée étant, in fine, d’offrir à la division une plus grande visibilité.