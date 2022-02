E-sport : «La Swisscom Hero League devient encore plus suisse»

La compétition de gaming qui s'adresse autant aux joueurs pros qu'aux amateurs sera désormais diffusée en français. Des formations en gaming seront aussi mises à disposition des écoles romandes.

«Nous voulons proposer les meilleures expériences de gaming en Suisse. C'est pourquoi la Swisscom Hero League s'adapte et devient encore plus suisse», se réjouit Nicolai Reuland, Account Owner E-Sport & Gaming chez le No1 suisse des télécoms. Parmi les principaux changements annoncés jeudi: tous les contenus seront diffusés en français et en allemand au lieu de l'anglais. «C'était une demande de la communauté et nous espérons créer encore plus de proximité avec la Suisse et inspirer encore plus de fans pour l'e-sport.» De plus, la compétition sera désormais organisée par l'agence suisse d'e-sport mYinsanity, en remplacement de l'ESL.