Jeux vidéos

La Switch et Pokémon dopent Nintendo

Le fabricant japonais de consoles a vu son chiffre d'affaires progresser de presque 10%, grâce à ses consoles Switch et ses jeux.

Les dernières versions de la série Pokémon, Epée et Bouclier, sorties début novembre et écoulées à près de 17,4 millions d'exemplaires.

Les planètes se sont alignées pour le japonais Nintendo sur son exercice écoulé 2019/20, qui a vu ses résultats fortement grimper grâce aux excellentes ventes de ses consoles Switch et des jeux vidéos associés, encore dopées en fin d'exercice par le confinement.

Sur l'ensemble de l'exercice achevé le 31 mars, le fabricant de consoles a vu son chiffre d'affaires progresser de 9%, à 1308,5 milliards de yens (11,99 milliards de francs) et son bénéfice net s'envoler de 33,3% à 258,6 milliards de yens (2,37 milliards de francs).

Le groupe japonais a profité de l'arrivée sur le marché en septembre dernier de sa Switch Lite, version allégée et uniquement portable de sa console Switch, ainsi que des mesures de confinement prises dans le monde pour lutter contre le coronavirus, qui ont soutenu sa fin d'exercice.

Car «la demande pour les jeux vidéo s'est envolée parmi les gens confinés à cause de la pandémie», a-t-il rappelé.

Symbole de ce phénomène, le nouveau jeu de Nintendo «Animal Crossing: New Horizons», sorti le 20 mars, soit peu de temps après les premières mesures de confinement en Europe, s'est vendu à 11,77 millions d'unités en seulement 11 jours, un démarrage record pour un jeu sur Switch depuis le lancement de cette console en 2017.

Et sur ses six premières semaines de commercialisation, les ventes du dernier Animal Crossing ont totalisé 13,4 millions d'unités, a précisé Nintendo.

Le groupe a finalement écoulé 21 millions d'unités de sa console Switch en 2019/20, soit 1,5 million de plus que sa dernière prévision fin janvier. Il a aussi profité de l'arrivée en fin d'année dernière de sa console sur le marché chinois, en partenariat avec Tencent.

Au total depuis 2017 le groupe a vendu plus de 55 millions de consoles Switch, ce qui la placerait devant la Xbox One de Microsoft, pourtant sortie en 2013 et qui se serait écoulée à 47 millions d'exemplaires, selon le site spécialisé VGChartz.