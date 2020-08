Moyen-Orient

La Syrie active sa défense antiaérienne face aux raids d’Israël

L’État hébreu a frappé des cibles militaires dans le sud de la Syrie lundi soir, avant que la défense antiaérienne de l’armée syrienne ne réplique.

«Les cibles frappées comprennent des postes d’observation et des systèmes de collection de renseignement, des installations antiaériennes et des systèmes de contrôles dans des bases des forces armées syriennes», a poursuivi l’armée israélienne dans cette rare admission de frappes aériennes en Syrie. «Les Forces armées israéliennes tiennent le gouvernement syrien responsable de toutes les activités sur le sol syrien et continueront à agir avec détermination contre toutes les violations de la souveraineté israélienne», a poursuivi l’armée sans plus de détails sur ces frappes aériennes.