Depuis le déclenchement en 2011 de la guerre chez son voisin syrien, l’État hébreu y a mené des centaines de frappes contre des positions du pouvoir syrien et de ses alliés, les troupes iraniennes et les forces du Hezbollah libanais.

Peu après minuit, «l’ennemi israélien a mené une agression avec des salves de missiles (tirés) depuis le Golan syrien occupé et la Galilée», a rapporté l’agence Sana, citant une source militaire. Ces bombardements visaient «des cibles aux environs de Damas», ajoute la même source sans plus de détails, précisant que la défense antiaérienne syrienne a été activée et a «abattu la plupart» des missiles.