Présidentielle : La Syrie finalise la liste de ses candidats

En Syrie, l’élection présidentielle prévue le 26 mai a connu une nouvelle étape avec la validation des candidats par les parlementaires, mercredi.

Soutien de 35 députés

Damas a invité des parlementaires de pays alliés tels que la Russie, l’Iran, la Chine, le Venezuela et Cuba à «observer le processus électoral». Ce scrutin sera le deuxième organisé depuis le début en 2011 d’un conflit dévastateur qui a fait plus de 388’000 morts et déplacé plus de la moitié de la population syrienne.