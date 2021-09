Énergie : La Syrie, l’Égypte et la Jordanie s’entendent pour aider le Liban

Les quatre ministres de l’Énergie se sont réunis pour «mettre en place un plan de travail» et «évaluer l’état des infrastructures pour l’acheminement du gaz égyptien vers le Liban, après une coupure de 10 ans».

Les ministres de l’Énergie jordanien, égyptien, syrien et libanais se sont entendus mercredi sur une feuille de route pour acheminer du gaz égyptien vers le Liban via la Syrie et la Jordanie, lors d’une réunion à Amman.