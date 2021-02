Le HC Sierre a effectué le long déplacement de Porrentruy avec des ambitions. Il a fait le dos rond dans un premier temps, avant de plier l’affaire en inscrivant deux buts à 4 contre 5. Mais ce match entre le deuxième et le quatrième de Swiss League n’a pas tenu toutes ses promesses: trop de déchets de part et d’autre. La multiplication des matches en ce mois de février peut expliquer ces approximations.

Ajoie domine mais ne marque pas

Les Ajoulots se sont créé les meilleures occasions et ont eu la maîtrise du puck durant la majorité du temps. En face, des Sierrois, très bien organisés, ont surtout évolué en contre-attaques. Cette tactique signée Dany Gelinas a porté ses fruits.

Malgré un premier but réalisé par l’incontournable Philip-Michael Devos dès la 7 e minute de jeu, les «rouge et jaune» n’ont rien lâché durant la première période. Après avoir tué deux pénalités, ils sont parvenus à revenir au score grâce à Smons Sandis (19 e ) qui a trompé Stefan Müller masqué.

Jordan Hauert sort blessé

Le deuxième tiers, sans but, a permis à Remo Giovannini de se mettre en évidence. Le portier sierrois a réalisé une double parade sur Devos (31 e ), avant qu’Arnaud Schnegg ne touche le montant à la 33 e .

Deux buts marqués à 4 contre cinq

La fin de match s’est déroulée sur le même scénario. Ajoie a dominé et c’est même vu annuler un but (51e) suite à une cage déplacée. En fait, c’est Guillaume Asselin qui a poussé Sébastien Pouilly sur la cage. Puis Ajoie s’est complètement loupé dans les dernières minutes en concédant deux goals dans la même supériorité numérique. Deux contres foudroyants menés par Asselin et Thibaut Monnet.