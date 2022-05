Football: La tactique sur coup franc la plus improbable

Dimanche, en 2e division russe, l'Alania Vladikavkaz a été vaincu sur sa pelouse par le Rotor Volgograd (0-1), une équipe en grand danger de relégation. Le seul buteur du match a été un certain Andrea Chukanov, sur penalty, dès la 6e minute. L'Alania n'a jamais réussi à égaliser et comprend un peu mieux pourquoi quand on voit comment cette troupe tente de tirer ses coups de pieds arrêtés.