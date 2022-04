Aviation: La «Tante Ju» pourrait à nouveau prendre son envol

Le salon aéronautique Aero débute mercredi à Friedrichshafen (All). Mardi, une nouvelle sensationnelle est arrivée du lac de Constance. La légendaire «Tante Ju» va connaître un renouveau et devrait être remise en production, sous la forme d’un avion de ligne appelé Ju-52 New Generation. C’est le constructeur aéronautique suisse Junkers Flugzeugwerke AG de Widnau (SG), au bord du lac de Constance, qui l’a annoncé dans le cadre d’une rencontre avec les médias au salon Aero.