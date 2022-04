Suisse : La tapageuse vodka Zelensky réduit brusquement la voilure

Un Bâlois a vendu une marque de vodka au nom du président afin d’aider le peuple ukrainien. Il a revu ses ambitions.

C’est l’investisseur bâlois Tobias Reichmuth qui est aux commandes de la marque. Le 9 mars, deux semaines après le début du conflit ukrainien, l’homme a enregistré la société DrinkForPeace AG au Registre du commerce. «En tant qu’entrepreneur, je me suis demandé comment ne plus être un spectateur impuissant», explique-t-il. Du coup, il a décidé de lancer sa vodka et promis de reverser l’entier des bénéfices pour soutenir les Ukrainiens dans le besoin et aider à la ­reconstruction du pays. En outre, une aide immédiate de 10 francs par bouteille vendue doit aller à des ONG huma­nitaires sur place. L’épouse du président ukrainien aurait approuvé le projet.