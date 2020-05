Actualisé 08.05.2020 à 16:53

Quoi qu’on y mette, la tartine peut être un mets gourmand pour autant qu’on s’applique un peu afin qu’elle soit bien dressée. iStock

La tartine, une délicatesse simple et de saison

Une bonne tranche de pain, c’est la base de ce mets canaille.

de Romain Wanner

Le toast à l’avocat est peut-être la plus tendance des tartines. Mais ce n’est en tous cas pas la seule qui mérite le détour! Vu que depuis quelques semaines, tu fais du pain à foison et qu’il est bon, voici quelques idées de tartines gourmandes et de saison à déguster tant au soleil sur le balcon que bien installé sur ton canapé!

■Asperges C’est le légume de la saison. Sur une tartine,

on peut imaginer associer quelques pointes d’asperges vertes rôties, encore croquantes bien sûr, à un vieux parmesan en fines tranches. On rehaussera le tout de quelques tranches d’oignon nouveau, d’un filet d’huile d’olive et d’un tour de moulin de poivre. La feta peut aussi convenir, tout comme un fromage frais. On peut aussi émincer finement sur la longueur des asperges crues pour apporter une touche de fraîcheur, avec une goutte de jus de citron.

■Façon César Pourquoi pas imiter la fameuse salade à même le pain? On tartinera ce dernier, bien doré, d’une mayonnaise aux anchois. Dessus, on disposera un peu de laitue avant d’alterner de fines tranches d’un blanc de poulet, préalablement rôti, et de parmesan. On termine avec quelques herbes sur le dessus ou une huile de ciboulette, pour donner du pep.

■À base de conserves Olives en tapenade et tomates séchées en dés, rien que ça, sur une fine couche de fromage de chèvre au fort caractère. C’est simple, bon et ça cale passablement sur un morceau de pain au levain.

■Œufs Un bel œuf poché, sur une tartine, ça fait tout son effet! C’est idéal sur un pain de froment, juste graissé d’un coup de pinceau à l’huile d’olive et avec quelques belles tranches de jambon cru. Et un champignon de Paris cru émincé, en guise de déco.

■Nordique Tel un smørrebrød, partons en voyage en Scandinavie avec cette tartine. On y mettra des harengs, bien sûr. Un œuf dur en tranches, un peu de betterave au vinaigre en salade, des câpres et une belle branche d’aneth. Les combinaisons de smørrebrød sont presque infinies et si on s’y intéresse, il y a même des listes, quasi officielles, d’idées pour en faire toute l’année.

Mets à base de restes Le rosbif de la veille, la ratatouille du dîner ou encore des morceaux de poulet rôti, voilà autant de restes qu’on va sublimer sur des tartines. Il faut dire que c’est le bon plan pour recycler des mets. Mais ce qui fait la différence entre une tartine et juste un bout de pain et des restes, c'est d’y mettre une certaine volonté, de trouver des accompagnements de qualité et de faire un dressage qui tient la route.