Suisse : La task force pas favorable au dépistage massif du Covid-19

Selon le virologue membre de la task force fédérale qui s’exprime dans Le Temps, il serait plus efficace de tester toute une population trois fois de suite, tous les trois jours que de dépister massivement.

Cette stratégie, notamment utilisée en Slovaquie, «permet de repérer les personnes les plus contagieuses, mais en laisse aussi passer certaines entre les mailles du filet, notamment une large fraction de celles qui sont en période d’incubation», explique dans un entretien diffusé vendredi par Le Temps le virologue Didier Trono, responsable du groupe diagnostics et tests de la task force scientifique.

Les tests antigéniques «sont les plus appropriés chez les personnes ayant des symptômes depuis moins de quatre jours, période correspondant en général au pic de la charge virale», explique le professeur à l›Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). «Plus tôt dans l’infection ou plus tard, la charge virale est plus basse et le test peut ‹rater' des cas».