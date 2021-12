Covid-19 : La Task Force voudrait refermer les restaurants

Dans un rapport datant du 11 décembre et rendu public mardi, les experts scientifiques de la Confédération prônent la fermeture de tous les lieux où le port du masque n’est pas possible.

Et ce rapport, finalisé le 11 décembre déjà et soumis au Conseil fédéral, prône des mesures bien plus strictes que celles prises par le gouvernement afin d’éviter la surcharge du système de santé. Du coup, la task force va jusqu’à proposer, dans l’un de ses trois scénarios, un lockdown partiel. Ainsi, elle estime dans ce document que si la propagation du variant Omicron ne peut être endiguée, «tous les lieux où il n’est pas possible de porter un masque» devraient être fermés. Ce qui comprendrait donc les restaurants. Et ceci jusqu’à ce qu’un vaccin adapté soit trouvé, soit pas avant ce printemps.