Berne - La Taskforce Covid priée de garder sa langue au chaud

Des scénarios davantage réalistes

Cette situation moins catastrophique que prévu fait plaisir à l’UDC indique le conseiller national Thomas Aeschi. Son parti avait demandé des ouvertures plus larges. Il constate que la population s’est montrée responsable et que les mesures drastiques du Conseil fédéral n’étaient pas nécessaires. Un appel est lancé par le conseiller national PLR Marcel Dobler: «J’ai longtemps souhaité que le groupe de travail Covid travaille sur des scénarios plus réalistes et ne fonde pas ses recommandations sur le pire des cas. Cela crée une peur dans la population.» Il demande que dorénavant la Taskforce Covid se mette en retrait et continue à rendre des comptes au Conseil fédéral et à l’OFSP. Et Marcel Dobler d’ajouter: «En communiquant en parallèle avec les Sages, ces deux groupes se nuisent mutuellement.»