Pour MHD, la taule, c’est comme la clope

Ainsi, sur «Tout gâcher», le pape de l’afro-trap aux millions de streams lâche: «J’devais remplir mon Bercy, pardon maman j’ai tout gâché», en rapport avec les concerts annulés à cause de son emprisonnement. Sur «Elle», il évoque les «8 mètres carrés» de sa cellule auxquels il n’était «pas préparé». «La taule, c’est comme la tise, c’est comme la clope, ça nuit à la santé», résume-t-il dans «Tudo Bem». Pour «Fiesta», il se montre revanchard: «Certains m’ont déçu, mais j’ai tourné la page. Certains m’ont blessé. J’ai pas tourné la page. Mi-ange, mi-démon, pour ça faut me connaître.»

Les états d’âme de MHD distillés sur des punchlines efficaces plaisent. Le single «Afro Trap part. 11 (King Kong)» a été écouté 18 millions de fois sur Spotify. Il confie: «Je suis jamais parti sale fou. C’est le retour du petit prince qui baise tout. J’encaisse tout et je rends coup pour coup. Sur la télé de ma cellule, je vois ma tête partout.» Il précise que même «s’il fait des tubes en un quart d’heure», ce n’est pas un disque d’or qui lui redonnera le sourire. «J’en ai pas fini avec l’afro-trap», promet-il avant de conclure sur «9min», titre fleuve de neuf minutes: «Je m’amuse quelques années, après tu ne me verras plus. Je suis lunatique et ma conscience me dit «faut que j’arrête». Je viens d’une autre planète.»