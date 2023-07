Londres: la taxe antipollution des travaillistes sonne le glas du parti

En juin dernier déjà, des manifestants brandissaient des pancartes contre le maire de Londres, Sadiq Khan et son projet de taxes.

La défaite est venue là où on ne l’attendait pas pour le Labour, mis en échec par les conservateurs dans une circonscription de Londres. En cause: la politique antipollution de la mairie travailliste de la capitale, qui passe mal en période de crise du coût de la vie. Appliquée depuis 2019 dans le centre de la capitale et élargie une première fois en 2021, la zone ULEZ (ultra low emission zone) où les véhicules polluants doivent payer 12.50 livres sterling par jour (13.90 francs) pour pouvoir circuler, doit être étendue le 29 août au Grand Londres, soit environ 9 millions d’habitants.