Genève: La taxe professionnelle passe à la trappe 

La taxe professionnelle, cet impôt vieux de deux cents ans que Genève est le seul canton suisse à pratiquer, va disparaître. Le Grand Conseil unanime s’est accordé jeudi soir sur le sujet, ont rapporté plusieurs médias genevois. Les députés ont adopté un contre-projet à l’initiative des jeunesses de droite qui visait une suppression pure et simple de cette ponction jugée absurde car liée au nombre d’employés, au chiffre d’affaires et au loyer, mais pas au bénéfice. Problème: si ce texte avait été voté tel quel, il aurait fait perdre 200 millions par an aux communes. Par conséquent, les élus ont choisi de substituer à la taxe professionnelle une augmentation de l’impôt sur le bénéfice des sociétés, dont le taux passera de 14% à 14,7%. Les municipalités retomberont ainsi sur leurs pieds. Quant à l’initiative originelle, elle sera retirée.