Intempéries: La Tchaux en convalescence reçoit la visite de Viola Amherd

La cheffe du Département fédéral de la défense, Viola Amherd, s’est rendue à La Chaux-de-Fonds ce mardi, un peu plus de trois semaines après la violente tempête qui a balayé la ville et sa voisine du Locle. L’élue valaisanne a pu prendre connaissance du dispositif d’aide civil et militaire mis en place par la Ville et le canton de Neuchâtel, mais aussi suivre l’engagement de l’armée directement sur le terrain, peut-on lire dans un communiqué de la Confédération.