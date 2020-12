Ajoie revient de loin

Battu par Langenthal jeudi (4-5), le HC Ajoie a retrouvé la victoire deux jours plus tard. Les Jurassiens ont gagné sur la glace d’Olten s a medi a près prolongation (3-4). L’inévitable Philip-Michael Devos n’a eu besoin que de 49 secondes pour inscrire le but décisif. Les Ajoulots sont revenus de loin puisqu’ils ont égalisé à la 59e minute après avoir sorti leur gardien Tim Wolf. Le HCA ne c ompte plus que c inq points d e retard sur le leader Kloten , qui reçoit les GCK Lions dans le derby zurichois (1-0 après le premier tiers).