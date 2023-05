Mondial de hockey sur glace: La Tchéquie a sué, pas la Suède

Jan Urbas (à dr.) et la Slovénie ont longtemps fait douter les Tchèques (ici Jakub Zboril).

Menés 0-2 après 12 minutes de jeu suite à des réussites de Miha Verlic (8e) et Jan Urbas (12e), les hommes entraînés par l’ancien coach de Berne Kari Jalonen ont dû attendre le dernier tiers pour passer l’épaule.

La première réaction est venue de la crosse de Dominik Kubalik, à la 39e minute. Puis la période d’enfer a commencé pour les Slovènes. L’ancien joueur d’Ambri a d’abord égalisé pour ses couleurs à la 44e, avant que l’attaquant de Rapperswil, Roman Cervenka, ne donne l’avantage aux Tchèques (45e). À la 52e, Michal Kempny a marqué le 4-2, Kubalik, pour terminer en beauté sa journée, a inscrit un triplé à la 58e dans la cage vide, et Jakub Flek a scellé le score à la 59e.

Suédois tranquilles

Dans le groupe A, pas de frayeurs pour les Suédois qui ont écrasé la Hongrie 7-1. Seul Roland Kiss (8e) a fait douter un instant les «jaune et bleu» en ramenant son équipe à 1-2. Un doute qui n’a pas duré puisqu’il y avait 3-1 à la fin du premier tiers et 6-1 après le second.